Kirjanen nahutab poliitikuid: kui ettevõtjad teid usaldaks, saaks ka majandus noka ülespoole

Eelmisel aastal Äripäeva aasta ettevõtjaks nimetatud AS Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen leiab, et Eestil on võimalik meelitada suuri investeeringuid, kuid tundub, et riik ei ole neist eriti huvitatud.
Septembris võib talverehvidele mõtlemine tunduda ennatlik. Päeval on asfalt veel soe ning hommikune sõit ei pruugi eelmise nädala omast erineda. Ometi tasub just enne sügisest kiiret aega üle vaadata, millises seisukorras ootab talvine rehvikomplekt ja kus selle vahetus korraldada. Esimene libe hommik ei jäta enam kuigi palju võimalusi rahulikuks võrdlemiseks.