Prantsusmaa ja Suurbritannia lubavad oma väed Ukrainasse pärast relvarahu

Uus aasta algas illusioonideta, sest maailmapoliitikasse on naasnud loodusseisund, kus valitseb kõigi sõda kõigi vastu. Väikeriikide puhul selgub, kas aastakümnete jooksul on valitud omale õiged sõbrad.
Pärast seda, kui Kaja Kallas läks Euroopasse välispoliitika kõrgeks esindajaks, on Eesti geopoliitika küsimustes jäänud tagaritta ning vaatab taas Soome ja Poola poole, ütles Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.