Trump: Gröönimaa on suur asi, peame selle saama

USA presidendi Donald Trumpi administratsioon andis korralduse peatada kõik USA idarannikul ehitusjärgus olevate suurte meretuuleparkide töö, põhjendades seda riikliku julgeoleku riskidega. Kriitikud näevad selles järekordset poliitilist vastuseisu taastuvenergiasektori vastu.
Nafta hind pöördus kolmapäeval tõusule, taastudes nelja ja poole aasta madalaimalt tasemelt. Hinnatõusu taga on USA karmimad sõnumid Venemaa suunal ja Trumpi otsus kehtestada blokaad Venezuela naftaekspordile.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.