2026. aasta suur globaalprognoos: sõda lõpeb, aga mis tingimustel
Uus aasta algas illusioonideta, sest maailmapoliitikasse on naasnud loodusseisund, kus valitseb kõigi sõda kõigi vastu. Väikeriikide puhul selgub, kas aastakümnete jooksul on valitud omale õiged sõbrad.
Riias Preses Nama Kvartālsi arendav AS PN Project alustab uut tagatud võlakirjaprogrammi emissiooni, pakkudes investoritele 9% tootlust lunastustähtajani. Võlakirjade märkimine kestab 30. septembrist 9. oktoobrini. Võlakirjapakkumine annab investoritele võimaluse investeerida ühte Riia olulisemasse uude A-klassi bürooprojekti.