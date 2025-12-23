Tagasi Ajakirjanik: pärast Kaja Kallast liikus Eesti jälle suures välispoliitikas tagaritta Pärast seda, kui Kaja Kallas läks Euroopasse välispoliitika kõrgeks esindajaks, on Eesti geopoliitika küsimustes jäänud tagaritta ning vaatab taas Soome ja Poola poole, ütles Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees.

“Eesti on endiselt laua taga. Mikrofoni saab endiselt sisse lülitada. Sinna sisse saab sõnu ja lauseid öelda, aga see sellist ajutist või erakorset mõju, mis oli Kaja Kallasel, praegusel hetkel ikkagi ei ole,” sõnas Kelomees Äripäeva raadio hommikuprorammis.

Kelomees tunnistas, et tema intervjuust Kallasega õhkus, et viimase hinnangul saaks peaminister Kristen Michal Eesti huve kõvasti paremini esindada.

Lisaks lahkab Kelomees Donald Trumpi esimest ametiaastat teisest ametiajast, mis võib veel enne aasta lõppu päädida kuuma sõjaga Ameerika mandril.