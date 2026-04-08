Tagasi Indrek Lepik: USA ja Iraan pole veel rahu sisus ühele meelele jõudnud Kui pealtnäha tundub, et USA president Donald Trump võttis Iraani 10punktilise vaherahu vastu ja leiti üksmeel, siis nii lihtsad asjad tegelikult pole, ütles Äripäeva välisuudiste vastutav toimetaja Indrek Lepik. Hommikuprogramm

“Kui me tegelikult loeme relvarahu sõnumeid, mida kumbki pool välja saatis, siis tegelikult nii Iraan kui ka USA sõnastasid enda soovid,” rääkis Lepik.

Kui võtta Hormuzi väin, siis alguses ütles Iraan, et väina avamine toimub nende kaitsejõudude valve all. USA aga väitis lihtsalt, et väin avaneb. “Tegelikult sisuliselt mingile üksmeelele pole jõutud ja veelgi enam, kumbki pool ei ole ju ka oma eesmärke saavutanud,” sõnas ajakirjanik.

Lepik andis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate, mis öö jooksul Iraani sõjas muutus ning kuidas kahenädalasest rahust edasi minna.