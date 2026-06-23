Standardi juht Ottomar Tamm ettevõtte uuest algusest: olime olukorras, kus turg on justkui ekspruute täis

Standardi 2023. aasta ajutine seiskumine ja omanikuvahetus katkestasid ärisuhted ning tarneahelad. Uue juhtkonna peamine eesmärk oli äri taastada ja turule selgelt märku anda: Standard on tagasi. “Meil oli selg vastu seina, võtsime vastu ka toona meie jaoks ebamugavaid projekte,” meenutab toonane müügijuht Ottomar Tamm.

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artiklit lugedes teada: kuidas plaanib Ottomar Tamm kasvatada Standardi käibe praeguselt tasemelt kunagi lausa 100 miljoni euroni;

millised on ettevõtte lähiaja investeerimisplaanid;