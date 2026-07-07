Eesti muusikasektor saab ekspordiks toetust: sihikul Soome, Rootsi ja Läti

Usbekistanist Prantsusmaani tuntud Eesti bänd avab oma käike eduni.

Nad olid vaid 19aastased ja järsku festivalil Usbekistanis, bändil polnud plaatigi ja nad ei teadnud isegi, kes nad õigupoolest on, meenutavad Duo Ruudu liikmed Ann-Lisett Rebane ja Katariina Kivi tagantjärgi sürreaalsena näivat muusikutee algust.