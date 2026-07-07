Eesti muusikasektor saab ekspordiks toetust: sihikul Soome, Rootsi ja Läti

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jagas taas loomeekspordi toetuseks miljon eurot, millest said oma osa seitse projekti. Teise seas sai toetuse Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon Music Estonia.
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artiklit lugedes teada:
- miks peab Music Estonia juht Ave Sophia Demelemester just Soomet, Rootsit ja Lätit Eesti muusikaettevõtete laiendatud koduturuks;
- milliste konkreetsete sammudega hakatakse Eesti muusikaettevõtteid naaberturgudele viima;