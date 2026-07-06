Loomeettevõtted saavad ekspordiks miljonieurose tõuke

Eesti kultuuril on tohutu potentsiaal saada mõjukaks osaks Eesti majandusest ja ekspordist: meil on tugev kultuuriharidus, tugevad nišid, hea tööeetika, suurepärane loojutustamise oskas ning kasvav huvi Eestis loodud sisu vastu. Miks on see va kultuur ikka veel kärpekoht ja kuidas seda potentsiaali päriselt kasvuks pöörata?
Eesti kultuurist räägitakse pahatihti pelgalt virelevast ja toetustest elatuvast valdkonnast, kuid ta võiks olla Eesti majanduse järgmine suur vedur, leiab kultuuriministeeriumi loomingu asekantsler Xenia Joost.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.