27.01.26, 22:00 Investorid jooksid tormi. Jaan Tallinna osalusega Anthropic plaanib kaasata hoopis 20 miljardit dollarit Tehisintellekti arendaja Anthropic kavatseb investorite suure huvi tõttu kaasata senise 10 miljardi asemel umbes 20 miljardit dollarit, kirjutab Financial Times

Jaan Tallinn juhtis Anthropicu 2021. aasta A-seeria rahastusringi, mille käigus kaasati 124 miljonit dollarit.

Jaanuari alguses kirjutasime, kuidas Jaan Tallinna osalusega Anthropic plaanib uues rahastusringis kaasata ligikaudu 10 miljardit dollarit. Financial Timesi andmetel on see summa aga tänaseks kahekordistunud, sest investorite huvi ettevõtet toetada on olnud väga suur. Ettevalmistatav tehing tähendaks Anthropicu jaoks 350 miljardi dollari suurust väärtust.