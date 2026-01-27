Investorid jooksid tormi. Jaan Tallinna osalusega Anthropic plaanib kaasata hoopis 20 miljardit dollarit

Jaan Tallinn juhtis Anthropicu 2021. aasta A-seeria rahastusringi, mille käigus kaasati 124 miljonit dollarit.
Foto: Liis Treimann
Jaanuari alguses kirjutasime, kuidas Jaan Tallinna osalusega Anthropic plaanib uues rahastusringis kaasata ligikaudu 10 miljardit dollarit. Financial Timesi andmetel on see summa aga tänaseks kahekordistunud, sest investorite huvi ettevõtet toetada on olnud väga suur. Ettevalmistatav tehing tähendaks Anthropicu jaoks 350 miljardi dollari suurust väärtust.
Silicon Valley tuntuim riskikapitalifirma Sequoia Capital osaleb hiiglaslikus investeerimisringis, mis kergitab Jaan Tallinna osalusega tehisintellekti idufirma Anthropicu väärtuse märkimisväärse 350 miljardi dollarini.
