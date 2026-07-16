Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,74%323,32
  • OMX Riga−0,51%966,46
  • OMX Tallinn1,38%2 279,29
  • OMX Vilnius0,13%1 514,23
  • S&P 5000,35%7 739,85
  • DOW 300,09%52 540,79
  • Nasdaq 0,91%26 665,92
  • FTSE 1000,14%10 747,81
  • Nikkei 2250,85%64 621,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,82
  • OMX Baltic0,74%323,32
  • OMX Riga−0,51%966,46
  • OMX Tallinn1,38%2 279,29
  • OMX Vilnius0,13%1 514,23
  • S&P 5000,35%7 739,85
  • DOW 300,09%52 540,79
  • Nasdaq 0,91%26 665,92
  • FTSE 1000,14%10 747,81
  • Nikkei 2250,85%64 621,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%91,82

30 aastat tegutsenud äri lõpp. Omanik müüb tootmist ja kauplust: “Tule hakka kohe pihta!”

Kui 90ndatel investeerima hakates suutis tehases saelaudu virna ladunud Oleg Udodov panna turgudel teenitu abil 30 aastaks püsti oma mööblitööstuse, siis nüüd müüb ta selle kõige täiega maha, kaubaks võib minna ka tema suur turismitalu.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:

  • miks otsustas Oleg Udodov pärast 30 aastat Võru Seedri tootmise ja poe sulgeda ning milline roll oli selles tervisel ja turusurvel;
  • millise hinnaga müüb omanik tootmiskompleksi, poe ja muud kinnistud ning millise ostja ta loodab leida;
Oleg Udodovi mööblitööstus Võru Seeder tähistanuks 10. juulil oma 30. sünnipäeva, kuid 1. juuliga tõmbas omanik ärile sisuliselt joone alla ja müüb nüüd kogu tootmist.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 09.04.26, 06:00
30 aastat tegutsenud äri viimane võitlus. “Elutöö lõpetamine ei ole ju lihtne, sest loodad viimase hetkeni”
Oma vabrikuga krooniajast eurodesse, tellimustega hellitanud buumist karedasse masusse ning läbi koroonakriisi sõdade ajajärku purjetanud mööblitööstur ütleb, et nii sügavat põhja nagu praegune ei ole enne olnud.
Uudised
  • 28.02.26, 16:00
Jüri Külvik: “Me ei saa kadakavibuga midagi teha. Siia on raha vaja“
“Väikestest startup’idest on kõht täis saanud”
Investorite eemalepeletamine on riigile ohtlik, sest ilma investeeringuteta pole võimalik tagada ei õpetajate palkasid ega riigikaitset, hoiatab puidutööstuskontserni Lemeks suuromanik Jüri Külvik.
Saated
  • 10.03.26, 12:44
Analüütik: mööblimüük kasvab, madalseis on läbi
Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv usub, et mööblitööstuses on raskemad ajad möödas, sest inimesed on jälle diivaneid ja kappe ostmas.
Uudised
  • 08.05.26, 13:30
Virumaa puiduäri paneb laienemisele vunki juurde
Lääne-Virumaa pereettevõte Virumaa Metsatööstus avas aprillis Rakveres puiduterminali ja tahab veel sel aastal oma höövelmaterjaliga trügida ka Tallinna turule.
  • ST
Sisuturundus
  • 14.10.26, 08:59
Ettevõtte turvasüsteemid võivad olla tipptasemel, aga tervik ikkagi puududa. Miks?
Töötaja lahkub ettevõttest. Personaliosakond vormistab dokumendid, IT sulgeb kasutajakonto, kuid kas keegi mäletab eemaldada tema ligipääsuõigused kõigist ustest, parklast ja muudest süsteemidest? Kui ettevõttes kasutatakse mitut eraldiseisvat turvalahendust, võib ühe inimese lahkumine tähendada tervet rida käsitsi tehtavaid muudatusi. Piisab ühest ununenud toimingust, et mõni ligipääsuõigus jääks kehtima kauemaks, kui peaks.

Hetkel kuum

Värskelt ükssarvikustaatusesse ehk vähemalt 1 miljardi dollari suuruse väärtuseni jõudnud Blackwalli asutaja Nikita Rosenberg ja riskikapitalifirma Tera Ventures juht Stanislav Ivanov võivad üksteist õnnitleda märgilise sammu puhul.
Uudised
  • 20.10.26, 10:13
Eesti sai järgmise ükssarviku
Juhul kui turg on võlakirja lunastuse hetkel madalseisus, võib tekkida olukord, kus ettevõte ei suuda võlakirju tagasi maksta. Siis tuleb otsida muid lahendusi, märkis võlakirjaekspert Valeria Kiisk.
Börsiuudised
  • 20.10.26, 06:00
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
LHV kasum paisus ühe suurkliendi laenu tõttu
Börsiuudised
  • 20.10.26, 08:22
LHV kasum paisus ühe suurkliendi laenu tõttu
Tänavu juunis jättis Taimo Murer Kaamos Kinnisvara juhi koha selja taha ning nüüd võttis ette järgmise kinnisvarafirma kasvatamise.
Uudised
  • 20.10.26, 14:00
Kaamose eksjuhid läksid konkurendi palgale
LHV juhataja Mihkel Torim.
Saated
  • 20.10.26, 08:39
Torim LHV erakordsest kasumist: “Saime vabaks ühest hapuks läinud laenust”
Arco Vara värske juht Kert Keskpaik on ettevõtlik olnud alates kooliajast, siis sai ka aktsiatega kaubeldud.
Saated
  • 20.10.26, 14:14
"Kas saaksid koosolekule tulla?" Arco Vara uue juhi ootamatu teekond tippu
Barron’si teatel on kiibisektoris seljataga enam kui 20 aasta pikim järjestikuste languspäevade seeria. Täna võib see katkeda.
Investor Toomas
  • 19.10.26, 16:07
Turg on aru kaotanud: ostan täna Microni aktsiaid juurde
Investor Toomase kommentaar
Saatekülalised Sandra Neemrand, Sirli Vaher ja Diana Veerberk.
  • ST
Sisuturundus
  • 21.10.26, 11:00
Kallis tarkvara, väike kasu – kus ettevõtted eksivad?
Iraani toetatud huthide rühmitus on viimasel ajal suurendanud rünnakuid Saudi Araabia riikliku naftafirma Saudi Aramco vastu, lisades Lähis-Idas pingeid juba varasemalt kestvale USA ja Iisraeli vastasseisule Iraaniga.
Mässulistega võitlev Saudi Araabia suurendas naftaeksporti
NabuMinds on kolmel aastal järjest jõudnud Äripäeva IT-firmade TOPi esikolmikusse. Fotol ettevõtte personalijuht Janno Mängli auhinda vastu võtmas.
Omanik lahkus Eesti IT-ärist hiiglasliku dividendiga
Kunstikoja esimesel nö katseoksjonil on ka see Boris Ninemäe õlimaal “Pärast pühapäevast jumalateenistust”. Alghind 1300 €
Wiiraltist Vabbeni. Metallitööstur paiskas tuhande teosega erakogust oksjonile 24 tööd
Iraani toetatud huthide rühmitus on viimasel ajal suurendanud rünnakuid Saudi Araabia riikliku naftafirma Saudi Aramco vastu, lisades Lähis-Idas pingeid juba varasemalt kestvale USA ja Iisraeli vastasseisule Iraaniga.
Mässulistega võitlev Saudi Araabia suurendas naftaeksporti
Välisminister Margus Tsahkna, kes enne ministriks saamist töötas Margus Linnamäe kaitsetööstusettevõttes, leiab, et ametnikele jahtumisaja sätestamist seadusesse pole vaja. Samal seisukohal on ka peaminister Kristen Michal.
Valitsuserakonnad vajutasid riigiametnike jahtumisaja eelnõule pidurit
SpaceXi aktsia tõusis kolmapäeval 8%, kuna Elon Muski juhitava ettevõtte kvartalitulemused ületasid analüütikute ootusi. Kasvu vedasid tehisintellekti taristu ja pilveteenuste äri.
SpaceXi tugevad tulemused viisid USA börsid tõusule
SpaceXi aktsia tõusis ligi 8%.
Jürgen Ligi pidas riigikogus kolmetunnise kaitselahingu.
Riigikogu lõpetas kahepäevase vaidluse järel eelarve esimese lugemise. “See ei ole argument, kui te nägusid teete”
Laevaturg on praegu väga pingul ja kõik Höegh Autolinersi laevad on täies töös.
Magasin Norra rahalehma hiigeltootluse maha
Investor Toomase kommentaar
“Minu jaoks on see uus roll põnev võimalus tuua kokku 12 Euroopa riigi parimad kogemused ning aidata kujundada toidukategooria tulevikku,” kommenteeris 16 aastat Circle Ks töötanud Kask.
Circle K Eesti tippjuht sai uue koha Euroopas
Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks
  • ST
Eika Asset Management alustab Letsinvesti platvormil 8% intressiga võlakirjade pakkumist Poola logistikapargi arendamiseks
Infortarti üks asutaja ja suuromanik Ain Hanschdmidt.
Infortar jätkab oma aktsiate tagasiostmist, et katta töötajate optsioone
SpaceX tegi oma ajaloolise börsidebüüdi tänavu aasta juunis. Värsked kvartalitulemused on ettevõttele börsifirmana ajaloos alles teised.
SpaceX lennutas kasumi oodatust pea kolmekordseks
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg esitlemas tehisintellekti agendi uusi võimalusi.
Meta Muse liitus klubiga, kuhu on jõudnud vaid 11 rakendust
Lõuna-Korea andmekeskuse 32% kukkumine tekitas AI-sektoris taas ettevaatlikkust.
USA börsid sulgusid erisuunaliselt, turg ootab suurfirmade tulemusi
Kurtmann: alla üheksa miljoni kasumit enam ei tahaks
Kurtmann: alla üheksa miljoni kasumit enam ei tahaks
Katri Raudsepp liikus koos eelmise RKIKi peadirektori Magnus-Valdemar Saarega kaitsetööstusettevõtte Wolfram Europa OÜ juhatusse. Ka selles kaitsefirmas on suurettevõtjal Margus Linnamäel osalus.
RKIKi asejuht üritas suunata Linnamäe osalusega firmale magusa raketihanke ja läks hiljem tema palgale
Suuraktsionär Tarmo Sild andis Arco Vara juhtimise üle 2020. aastal. Möödunud aastal andis ta ära ka nõukogu esimehe koha, selle sai Kert Keskpaik, kuid nüüd võttis Sild juhi kohale asunud Keskpaigalt nõukogu vedamise tagasi enda kätte.
35 miljoni eurone õppetund: pidevate juhivahetustega Arco Varal on pureda paras pähkel
“Ma olen siin Hiiumaal sellepärast, et nii palju stressi ei ole midagi väärt minu silmis. Mitte mingit raha, mitte midagi,” on Rain Ventsel veendunud.
Hollywoodi hittfilmide treilerimuusika sünnib Hiiumaa metsas. “Stress ei ole mingit raha väärt”
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale
Sonny Aswani ja Eva Maran on reisinud maailmas ringi ja külastanud erinevaid retriidikohti. Enda oma rajasid nad aga Hiiumaale, kus on neil ka oma kodu.
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot
Taavi Madiberki juhitava Skeletoni äriplaan on investeerida USAsse 200 miljonit dollarit.
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Martin Salo osalusega Hüüru andmekeskus on Eesti uutest suurprojektidest seni ainus, mis juba tegutseb. Torus on aga veel terve rida hiigelprojekte.
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”

Podcastid

Advokaadid annavad ülevaate värskeimatest muudatustest andmekaitses. "Ka nutiprillidega kaasneb vastutus"
Triniti eetris
Advokaadid annavad ülevaate värskeimatest muudatustest andmekaitses. "Ka nutiprillidega kaasneb vastutus"
00:00
Tarmo Roos: halb juht keerab ka hea meeskonna tuksi
  • PRO
Juhi jutud
Tarmo Roos: halb juht keerab ka hea meeskonna tuksi
00:00
AI tekitas üleilmse mälupuuduse: hind ei loe, kui seadmeid pole lihtsalt saada
Äri ja tehnoloogia
AI tekitas üleilmse mälupuuduse: hind ei loe, kui seadmeid pole lihtsalt saada
Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”
Võitjate põlvkonnad
Tippkoka poeg: “90% mu hulludest ideedest läheb metsa, ülejäänud 10% viib meid edasi”
Uus juht Jaanus Vihand seab Selveris sihiks turuosa kasvu
Hommikuprogramm
Uus juht Jaanus Vihand seab Selveris sihiks turuosa kasvu
Noop sai ülesandeks liita Värska kahe kuuga A. Le Coqiga. “Suures kontsernis ei saa juhtida nii nagu pereettevõttes”
Kuum tool
Noop sai ülesandeks liita Värska kahe kuuga A. Le Coqiga. “Suures kontsernis ei saa juhtida nii nagu pereettevõttes”
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-06.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-06.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
Äripäeva Liidrite kollokvium V lend (11.11.2026–06.10.2027)
12.11.2026 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
19.11.2026 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
20.11.2026 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 20.10.26, 10:13
Eesti sai järgmise ükssarviku
2
Börsiuudised
  • 20.10.26, 06:00
Eesti võlakirjaturul küpseb 44 miljoni euro suurune proovikivi
3
Börsiuudised
  • 20.10.26, 08:22
LHV kasum paisus ühe suurkliendi laenu tõttu
4
Uudised
  • 20.10.26, 14:00
Kaamose eksjuhid läksid konkurendi palgale
5
Uudised
  • 19.10.26, 18:00
Merikotka elupaika hävitav tuulepark sai erandliku ehitusloa. “Tavaolukorras välistatakse arendus”
6
Saated
  • 20.10.26, 08:39
Torim LHV erakordsest kasumist: “Saime vabaks ühest hapuks läinud laenust”

Viimased uudised

Uudised
  • 21.10.26, 18:14
Circle K Eesti tippjuht sai uue koha Euroopas
Uudised
  • 21.10.26, 18:00
Omanik lahkus Eesti IT-ärist hiiglasliku dividendiga
Uudised
  • 21.10.26, 17:10
Valitsuserakonnad vajutasid riigiametnike jahtumisaja eelnõule pidurit
Uudised
  • 21.10.26, 16:44
Wiiraltist Vabbeni. Metallitööstur paiskas tuhande teosega erakogust oksjonile 24 tööd
Börsiuudised
  • 21.10.26, 16:39
SpaceXi tugevad tulemused viisid USA börsid tõusule
SpaceXi aktsia tõusis ligi 8%.
Uudised
  • 21.10.26, 16:09
Riigikogu lõpetas kahepäevase vaidluse järel eelarve esimese lugemise. “See ei ole argument, kui te nägusid teete”
Börsiuudised
  • 21.10.26, 16:09
Mässulistega võitlev Saudi Araabia suurendas naftaeksporti
Arvamused
  • 21.10.26, 16:02
Andres Suimets: jõukus kasvab, annetamine mitte – mis pidurdab Eesti filantroopiat?
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026