30 aastat tegutsenud äri lõpp. Omanik müüb tootmist ja kauplust: “Tule hakka kohe pihta!”

Kui 90ndatel investeerima hakates suutis tehases saelaudu virna ladunud Oleg Udodov panna turgudel teenitu abil 30 aastaks püsti oma mööblitööstuse, siis nüüd müüb ta selle kõige täiega maha, kaubaks võib minna ka tema suur turismitalu.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks otsustas Oleg Udodov pärast 30 aastat Võru Seedri tootmise ja poe sulgeda ning milline roll oli selles tervisel ja turusurvel;

millise hinnaga müüb omanik tootmiskompleksi, poe ja muud kinnistud ning millise ostja ta loodab leida;