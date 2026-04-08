30 aastat tegutsenud äri viimane võitlus. “Elutöö lõpetamine ei ole ju lihtne, sest loodad viimase hetkeni”

Oma vabrikuga krooniajast eurodesse, tellimustega hellitanud buumist karedasse masusse ning läbi koroonakriisi sõdade ajajärku purjetanud mööblitööstur ütleb, et nii sügavat põhja nagu praegune ei ole enne olnud.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: miks peab Oleg Udodov 30 aastat tegutsenud Võru Seedri saatuse üle otsustama just jaanipäevaks;

kuidas on tellimuste kokkuvarisemine ja koondamised viinud ettevõtte seisu, mida omanik nimetab ajaloo sügavaimaks põhjaks;