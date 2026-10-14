Mark Rutte Tallinnas: Venemaa vastu on kõik reageerimisvõimalused olemas

Riigikogu liikme ja välispoliitika asjatundja Kalev Stoicescu sõnul on Leedu otsus eemaldada põhiseadusest piirang välisriikide sõjaväebaasidele ja relvadele eelkõige võimalus tugevdada NATO heidutust.
Saates „Password“ küsib saatejuht Hando Sinisalu, kes tänapäeval üldse enam telekat vaatab, kui noored on TikTokis ja pikkade saadete jaoks justkui aega pole. Duo Media Networksi tegevjuht Jüri Pihel ja tele- ning raadiokanalite reklaamimüügijuht Kert Kangert vaidlevad sellele vastu: eestlased veedavad suure ekraani ees endiselt üle kolme tunni päevas ning tele vaatamise aeg pole Piheli sõnul sugugi kadumas.