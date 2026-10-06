Leedu muudatus tugevdab NATO heidutust. Stoicescu: “Las venelased nuputavad”
Riigikogu liikme ja välispoliitika asjatundja Kalev Stoicescu sõnul on Leedu otsus eemaldada põhiseadusest piirang välisriikide sõjaväebaasidele ja relvadele eelkõige võimalus tugevdada NATO heidutust.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.