Sadamakõrtsi esimene suvi tõi rahva randa, aga kasumit veel ei paista. “Päev võis lõppeda kahekohalise müüginumbriga”

ST Sisuturundus

Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?