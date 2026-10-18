Sadamakõrtsi esimene suvi tõi rahva randa, aga kasumit veel ei paista. “Päev võis lõppeda kahekohalise müüginumbriga”

Sadamakõrts Salmistu Suits ja Sool leidis esimese suvega tee külastajate südamesse, kuid jäi veel miinusesse. “Eestis on hooajalises kohas ühe aastaga praeguses majandusolukorras kõiki kulusid tagasi teenida minu meelest mission impossible,” tõdes restorani tegevjuht Rauno Arulo.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas mõjutasid ilm, majandussurutis ja keeruline asukoht Sadamakõrtsi esimese hooaja käivet ning miks jäi ettevõtmine miinusesse;
- millised toidud osutusid Salmistu sadamakõrtsis hittideks ja kuidas kommenteeris Rauno Arulo hooajalise restorani tasuvust praeguses majandusolukorras.