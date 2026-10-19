Vald kempleb õiguskantsleriga poliitreklaami pärast

Õiguskantsler kontrollis laekunud signaali peale Väike-Maarja vallavolikogu tänavu 27. mail kehtestatud välireklaami paigaldamise eeskirja ning leidis, et see on seadustega vastuolus. Vald seda täiel määral tunnistada ei taha.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab õiguskantsler Väike-Maarja valla poliitreklaami keeldu seadusevastaseks ja millele vald vastu vaidleb;

kuidas põhjendas jurist Peeter Rahnik valla õigust oma kinnistutel poliitreklaami piirata ning mida arvasid sellest volikogu liikmed.