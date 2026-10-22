Tagasi Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami Iga päev jõuab miljoneid väikesi postipakikesi Aasiast Euroopasse. Miljoneid! Isegi kui neist vaid pool protsenti omanikuni ei jõua, võib koduta jäänud pakke olla kümnetes tuhandetes. Iga päev. Tellijana saad artiklit lugedes teada: millist kraami õnnestus 83 euro eest ostetud omanikuta pakkidest välja tõmmata ja kui palju sellest võiks tegelikult järelturul tagasi teenida;

kuidas kommenteerib ettevõtmise vedaja Janno Sau pakiäri plahvatuslikku edu, tollimuudatuste mõju ja TTJA tõstatatud tagastusreeglite küsimust.

Sellistest pakkidest, mida keegi enam ei taha, on maailmas välja kasvanud omaette äri. Nüüd on selle kontseptsiooni üle võtnud ka kohalik Eesti tegija ning vaid loetud kuudega kujunes see neile ootamatult edukaks.