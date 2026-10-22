Eksperiment: ostsin 80 euro eest suvalisi postipakke, välja tuli 1000 euro väärtuses kraami

Sellistest pakkidest, mida keegi enam ei taha, on maailmas välja kasvanud omaette äri. Nüüd on selle kontseptsiooni üle võtnud ka kohalik Eesti tegija ning vaid loetud kuudega kujunes see neile ootamatult edukaks.
Kui logistikataustaga paar Kristel Neier
ja Janno Sau
umbes aasta tagasi esimese koorma omanikuta jäänud postipakke vahendajatelt kokku ostsid, oli neil esialgu lihtsa lisaraha teenimise plaan. Iga pakk tehakse kodus lahti, sisu pildistatakse ning väärtuslikum kraam riputatakse ükshaaval müügiplatvormidele. Kuue kuu möödudes valitses nende elamises aga paras kaos.