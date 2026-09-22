Kärt Vilt: materjalitarkusest saagu uus rahatarkus

Rahatarkuse edendamise kõrval väärib rohkem tähelepanu ka materjalitarkus ehk oskus hinnata asjade puhul mitte ainult nende hinda, vaid ka kvaliteeti, eluiga ja tegelikku väärtust, kirjutab Viru Keskuse turundus- ja kommunikatsioonijuht Kärt Vilt.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Kärt Vilt materjalitarkust sama tähtsaks kui rahatarkust ning mida see tarbija ostuotsustes päriselt muudaks;
- kuidas füüsilised poed saaksid e-kaubanduse ajastul jääda oluliseks ja mida ootab Vilt selleks kaupmeestelt ning teenindajatelt.
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