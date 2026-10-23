Automüük kasvas mullusest madalseisust poole võrra

Autoturg kukkus mullu kolinal: müük langes järsult ja kasumisse jäid vaid need, kes kulud kiiresti koomale tõmbasid. Müüjad kardavad, et valimiste eel paisuv automaksudebatt peletab ostjaid veelgi eemale.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.