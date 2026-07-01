Automaks kukutas uute autode müügi pooleks. “Eelmine aasta oli katastroof, see aasta oleme hädaorus”

Autoturg kukkus mullu kolinal: müük langes järsult ja kasumisse jäid vaid need, kes kulud kiiresti koomale tõmbasid. Müüjad kardavad, et valimiste eel paisuv automaksudebatt peletab ostjaid veelgi eemale.

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artiklit lugedes teada: miks jäid Eesti automüüjad automaksu esimesel aastal kasumisse vaid üksikud;

kuidas kommenteeris Amserv Auto juht Rene Varek valimiste eel paisuvat automaksu debatti ja selle mõju ostuotsustele;