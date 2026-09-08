Toyota-müüja kasum sulas pooleks, dividend püsib priske. “Eesti pidurdas meie tulemusi”

Kolmes Balti riigis Toyotasid ja Lexuseid müüv Toyota Baltic kaotas eelmisel majandusaastal käibest 3 protsenti, aga ärikasumist pea poole, sellegipoolest võttis omanik ettevõttest 25 miljonit eurot dividendi.
BDO Eesti juhi Sulev Luiga sõnul ei ole jätkusuutlikkus mööduv trend, vaid muutub konkurentsis püsimisel üha olulisemaks. Seetõttu arvestab BDO Eesti oma otsustes järjest enam ESG-teemadega, mille elluviimisel on oluline roll ka tehnoloogiapartner Telial. Telia lahendused aitavad BDO-l tagada turvalise kaugtöö, hallata seadmete elutsüklit ja suunata tööjaamu Green IT abil teisele ringile.