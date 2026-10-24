Bolt viib kevadel esimesed isejuhtivad autod Madridi

Bolt koostöös Nvidia ja USA autotootja Lucidiga toob esimesed isejuhtivad autod 2027. aasta kevadel Madridi tänavatele, kuid teevad enne seda ka pilootprojekti Luksemburgis.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas plaanib Bolt koos Nvidia ja Lucidiga isejuhtivad autod Euroopa teedele kohandada ning miks valiti esimeseks suureks sihtturuks just Madrid;
- mida ütles Jevgeni Kabanov Bolti 2035. aasta ambitsiooni kohta ja kuidas haakuvad selle plaaniga Saksamaa, Prantsusmaa ning pilootprojekt Luksemburgis.