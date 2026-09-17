Bolt tahab Euroopasse tuua 25 000 USA isejuhtivat elektriautot
Bolt ja elektriliste autode tootja Lucid alustavad koostööd, et isejuhtivaid autosid arendada ja need Euroopas turule tuua. Koostöö raames tuleb eri Euroopa linnade tänavatele 25 000 Lucidi täielikult isejuhtivat autot.
Uus platvormitöö seadus annab kulleritele ja äpitaksojuhtidele rohkem õigusi ning paneb platvormidele uusi kohustusi. Bolt ja Wolt aga suuri muutusi ei oota ning leiavad, et senine töökorraldus saab jätkuda.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.