Bolt hakkab koos Nvidiaga isejuhtivaid autosid arendama

Muutunud geopoliitiline keskkond, majandus- ja julgeolekuriskide kasv ning vajadus usaldusväärsete partnerite järele on suurendanud Jaapani investorite huvi Eesti ettevõtete ja tehnoloogiate vastu, kirjutab Eesti Tokyo saatkonna äri- ja investeeringute nõunik Oliver Ait.