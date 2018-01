Kohtutäitur pole vaeste ahistamiseks

Ainult tellijale

Praegu töötavatest võlgnikest täitemenetluses on suurem osa neid, kes saavad palga alammäära või alla selle ning kelle meelest nendega „midagi teha ei saa“. Nüüd saab, kirjutab kohtutäiturite ametikogu juhatuse esimees Janek Pool.

Tormi veeklaasis on tekitanud seadusemuudatused, mis puudutavad võlgnevuste sissenõudmist kohtutäiturite poolt. BNS kirjutas koguni, et tegemist on õigusega, mis võimaldab „suuremas mahus vaeste sissetulekuid arestida“.

See kindlasti seadusemuudatuse eesmärk ei olnud – kohtutäiturite arvates aitab see võimalus kaasa, et likvideerida massiliselt levivat väärnähtust, et arestivaba sissetulekuga ning ilma muu realiseerimisväärtust omava varata võlgnikud ei osale aktiivselt täitemenetluses nõuete rahuldamisel. Võlgnikud saavad näiteks töötasu palga alammääras, mis võimaldab neile koos lisanduvate toetustega rahuldaval tasemel toimetuleku, kuid kehtiva piirangu tõttu ei ole olnud neilt võimalik raha kinni pidada ega nõude rahuldamiseks sisse nõuda. Mõne võlgniku arvates tähendas see lausa keeldu ka tema enda jaoks oma võlgu maksta.