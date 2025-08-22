Tagasi 22.08.25, 13:04 Koolitaja: tööandjad pööritavad noorte palgasoovide peale silmi. See on viga Noorte ebarealistlikud palgaootused tulenevad teadmatusest ja enda võimete valesti hindamisest, rääkis koolitaja ja raamatu “Palgateadlik läbi elu” autor Irene Annus.

Kuula intervjuust Irene Annuse soovitusi, kuidas õigesti palka juurda küsida ja millise suhtumisega pole kindlasti mõtet minna.

Foto: Rosete Köhler

“Tööandjana me peame välja selgitama, kust andeka noore ebarealistlik palgaootus pärineb,” ütles Irene Annus Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis.

Noored kogemuseta tööturule suundujad, kes on lõpetanud ülikooli ja saanud kätte eriala diplomi, võivad näiteks vaadata statistikaametist positsiooni keskmist palka, rääkis Annus. “Ja põrkadki võib-olla töövestlustel tagasi, sest värbajad ja juhid teevad suured silmad, et kust sa selle palganumbriga tuled, sa ju ei oska veel mitte midagi,” selgitas Annus.

Seal ei peaks koolitaja sõnul veel jutt katki jääma. Tööandjad peaksid ikka noored talendid ära tundma ja selgitama neile, et alustav palk võibki olla väiksem, aga kasvuruumi on, rääkis Annus. Palgateadliku tööandjana ongi tarkus ja vastutus targema vanema inimese selgitada, et arenedes saab palka juurde küsida, sõnas Annus.

Annus on värbamisel mitu korda näinud ja klientidelt kuulnud, et noorte palgasoovi peale pööritatakse silmi, aga see ei aita mitte kedagi. “See ei näita sind professionaalsest küljest, ei tee sinu tööandjakuvandile head ega anna noorele väärtuslikku õppetundi.”

Intervjueeris Laura Saks.