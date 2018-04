Kas väike petmine on okei?

Ainult tellijale

Aive Pevkur 05. aprill 2018, 06:00

Ainult tellijale

Eesti elu on kümne aastaga kiiresti arenenud, inimeste sissetulekud on tõusnud pea poole võrra, kuid korruptsiooni koha pealt ei ole mõtteviis olulisel määral muutunud, kirjutab Ühingu Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liige Aive Pevkur.

Neil päevil sattusin põgusalt kõnelema noore inimesega, kes oli viimased kaks aastat oma elust õppinud Taanis. Ta tuli Eestisse tagasi ja hakkas märkama erinevusi Eesti ja Taani ühiskonna vahel. Taanis usaldavad inimesed riiki ja riik usaldab inimesi, inimesed usuvad, et riik kasutab nende raha kõigi hüveks ja otstarbekalt. Seetõttu maksavad inimesed ausalt makse.

Eestis oleks kõik nagu samamoodi - eestlased on uhked oma riigi üle, käiakse tööl, suheldakse riigiga, makstakse makse. Aga midagi on teisiti. See on nähtamatu, aga ilmneb inimeste omavahelistes juttudes, tegudes ja hoiakutes. Too noor inimene avaldas imestust eestlaste omavaheliste jututeemade üle – et väike petmine on okei ja need, kes suurelt petavad, oskavad elada. Kaks aastat ühes korruptsioonivabamas riigis ja hoiakud on sedavõrd muutunud, et see, mis eestlasele on tavapärane, riivab Taanist tulnu meelt ja kõrva.