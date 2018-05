Pandikirjad on kriisiolukorda sobiv instrument

Ainult tellijale

Pandikirjad on maailmas üsna levinud instrument ja teatud tüüpi investoritele vahel päris atraktiivne, kirjutab Kawe Kapitali partner Ago Lauri.

Lisaks eluasemelaenudele on populaarne tagatis ka autolaenud ja vahel isegi õppelaenud. Oluline on, et tagatiseks olev vara oleks ühesugune, sest muidu on väärtpaberi riskantsust keeruline hinnata. See on ka tõenäoliselt üks peamisi probleeme, miks meil täna neid ei ole – pole piisavalt palju täpselt sarnase profiiliga laenusid.

Suur oht on ka see, et pandikirja emitendil on kiusatus portfelli "paremad palad" endale jätta ja pandikirja tagatiseks pantida laenud, mis tunduvad riskantsemad. Täna on meil kõige odavam finantseerimise hind krediidiasutustel endil, nii et on vähe tõenäoline, et nad oma madala riskiga varadest teiste investorite kasuks neile soodsa tootluse juures loobuda sooviksid.