Ei ole üksi ükski maa

Samal ajal puudutab tehase asukoht kõige enam just kohalikku kogukonda, sest Harjumaa elanikul on puutumus tselluloositehasega heal juhul siis, kui ta kord suve jooksul Emajõe äärde kalale jõuab. Täna on Tartul valesti valitud planeeringuliigist hilja rääkida, kuna valitsuse korralduse vaidlustamise tähtaeg möödus rohkem kui aasta tagasi.

Valitsus on ebamugavas olukorras

Mõnes mõttes on tselluloositehase planeeringu puhul tegemist ka demokraatia proovikiviga, sest kohaliku elu küsimuses omavalitsustest möödaminek riivab jõuliselt kohaliku omavalitsuse põhiseaduslikku enesekorraldusõigust.

Samas on ka valitsus ebamugavas olukorras. Ühest küljest on tehasele tartlaste väga selge vastuseis, millest võib konflikti arenedes kasvada järgmine fosforiidisõda. Teisest küljest on seaduses kirjas, millal eriplaneeringu koostamise lõpetamine võimalik on. Planeeringu ebapopulaarsus kohalike elanike hulgas lõpetamist ei võimalda ning lõpetamine võiks selles valguses olla küll poliitiliselt, kuid mitte juriidiliselt korrektne otsus.

Planeeringu lõpetamise saab sel juhul omakorda vaidlustada Est-For Invest OÜ, kes eelmise aasta alguses taotles planeeringu algatamist. Selles vaidluses edu saavutamise tõenäosus on suur, sest planeeringumenetlus ja keskkonnamõju hindamine ongi ette nähtud selleks, et kaardistada kavandatud tegevusega kaasnevad kõikvõimalikud keskkonnariskid ning anda otsustajale piisav info selleks, et langetada kaalutletud otsus. “Olen vastu ja kõik!” ei ole selles menetluses enam argument.

Allikas: Tööstusuudised