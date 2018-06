Kas personalijuhte on liiga palju?

Personalitöö järgmise 10 aasta tööhõive muutuse olulisemaks mõjutajaks on demograafilised muutused (personaliteenused noortele, vanemaealistele, erivajadustega inimestele, tööturult eemale jäänud rühmadele, välismaalastele jne). Enam on vaja spetsialiste, kes suudavad loovalt ja tulemuslikult värvata ning kes suudavad kujundada töö töötajale sobivaks ning organisatsioonikultuuri selliseks, mis töötajaid ligi meelitab ning organisatsioonis hoiab.

Juhi roll kasvab

Kuna iga inimene organisatsioonis saab olema tänasest veelgi enam väärtustatud ning otsitakse võimalusi võimalikult isikupõhiseks lähenemiseks, siis personalitööga hakkavad juhid ka ise rohkem tegelema. Samuti võivad turundus-, kommunikatsiooni- jt töötajad mõningaid personalitöö rolle üle võtta.

Koolides on personalitöö valdkonna õpetamine üldiselt väga heal tasemel ning lõpetajad väljuvad koolidest suurepärase ettevalmistusega. Seda enam, et õppijatest enamik tegelikult juba töötab personalitöö valdkonnas või on muult ametikohalt tulnud end just personalitöö valdkonnas täiendama. Mida enam juhid ja personalijuhid teadmisi täiendavad ning uusi trende ning teadlaste avastusi praktikasse rakendavad, seda kõrgem on töötajate tahe panustada töösse ja saavutada eesmärke ning seda paremini läheb meil kõigil.