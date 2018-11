Soomlaste solvumine loeb

Soomlaste seas laialt levinud arvamusest, et Eesti teenindusasutustes suhtutakse neisse üleolevalt, tuleb kiirelt järeldused teha, leiab arendusfirma Trendline juht Eero Palm.

Eero Palm

25. novembril kirjutas Helsingin Sanomat, et Tallinna tänavatel ei kuule enam nii palju soome keelt kui varem. Ilta Sanomat korjas samuti teema üles ja otsustas lugejate arvamust küsida. Teema kõnetab soomlasi, kuna tuhanded inimesed kommenteerisid või hindasid kommentaare internetis.

Kaugelt kõige enam toetust leidis arvamus, et „eestlased on juba pikemat aega suhtunud soomlastesse üleolevalt, teenindus on restoranides mannetu, ülehinnatud, seega pole ime, et turistid on kadunud. Kõik soomlased ei käi Eestis alkoholi pärast.” (948 nõustumist) ning et „Eesti on lihtsalt liiga kallis.“ (988). Paljud soomlased arvavad, et „Eesti rikkus ise turismituru“ (869) ning „mitte kuskil pole kohanud nii ebaviisakat teenindust kui seal” (505).

Valdav meelsus peegeldab solvumist, pettumust. Kommentaaride stiil on pigem väärikas ja asjalik, mitte õelutsev või sapine. Seega tõsiseltvõetav. Paljud ütlevad otse, et probleemiks ei ole „odav“ alkohol, vaid teenindus ja muutunud hoiak.