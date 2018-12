Krüptorallit sõidab e-Eesti teise käiguga

Arvestades Eesti ihaldatud innovatsiooniliidri kuvandit, eeldaks valitsuselt ja regulaatoritelt kiiremaid ja konkreetsemaid reageeringuid ka praegu väga aktuaalsel krüpto- ja virtuaalvääringute teemal, kirjutab advokaadibüroo Rask advokaat Karl Erik Esko.

Karl Erik Esko Foto: Herkki-Erich Merila

Eestlastele meeldib mõelda ja poliitikutele kuulutada, et laias maailmas tuntakse meid digirahvana ning meie maad e-uuenduste, tehnoloogiliste revolutsioonide ning start-up'ide hällina. Riigina, kus paber on vajunud unustuste hõlma ja käsitsi antud allkiri on muuseumieksponaat. Kui kümme aastat tagasi võinuks seda kuvandit kaitsta, siis viimasel ajal oleme riigina tehnoloogiliste uuendustega kaasaskäimise maratonil näitamas väsimuse märke.