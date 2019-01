2019 toob suure tõuke Eesti kapitaliturgudele

Eelmise aasta lõpus vastu võetud uus pensionifondide regulatsioon avardas tunduvalt börsivälistesse väärtpaberitesse investeerimise võimalusi, mis võib anda tõuke Eesti kapitaliturgude arengule, kirjutab LHV pensionifondide juht Andres Viisemann.

Andres Viisemann

Ehkki see nüanss ei saanud ajakirjanduses kuigi palju tähelepanu, pean ma seda väga palju olulisemaks kui pensionifondide maksimaalse aktsiainvesteeringute osakaalu suurendamist, mis on iseenesest samuti samm õiges suunas.

Uus pensionifondide regulatsioon on investeerimispiirangute vähendamise ja fondijuhtidele pakutava motivatsiooni mõttes vägagi radikaalne. Usun, et see annab Eesti kapitaliturgude arengule suure tõuke. Samuti usun, et paljude Eesti pensionifondide investeerimisstrateegiat muudetakse kahe-kolme aasta jooksul märkimisväärselt. See omakorda eeldab tõenäoliselt kogu investeerimistegevuse, sealhulgas meeskonna ümberkujundamist ja võtab aega, enne kui tulemus on näha.

Silmapiiril on muutused

Järsult vähendatavad haldustasud panevad pensionifonde juhtivad varahaldusettevõtted valiku ette, kas minna indekseerimise teed ja kärpida kõvasti kulusid või võtta hoopis äririsk ning arendada oma investeerimismeeskonda lootuses teenida edukustasu siis, kui investeeritakse töömahukamatesse ja aktiivsemat osalemist nõudvatesse, kuid ka suurema oodatava tootlusega projektidesse.

Usun, et pensionikogujatele pakutavate investeerimisstrateegiate valik suureneb, samal ajal kui kulud kahanevad ja tootlus kasvab, sest edukustasu võetakse üksnes siis, kui korralik pikaajaline aastatootlus annab selleks põhjuse.

Ajal, mil enamik rahvusvahelisi aktsiaturge jäi 2018. aastal miinusesse, suutsid LHV pensionifondid osakuomanike vara siiski kaitsta. Ka meie fondide börsiaktsiate portfell (Euroopa ettevõtete aktsiatel on suur osakaal) kaotas mullu oma väärtusest 8,5%, kuid selle, mis me börsiaktsiatega kaotasime, võitsime tagasi kinnisvarasse, metsa ja erakapitalifondidesse tehtud investeeringutega.

Ka alanud aastal on LHV investeerimismeeskonna tähelepanu keskendatud eelkõige börsivälistele investeeringutele. Börsiaktsiatele jääb meie pensionifondide portfellides tähtis roll, ent praeguse hinnataseme juures eelistan investeerida projektidesse, mis arenevad ja vajavad uut kapitali.

Allikas: LHV finantsportaal