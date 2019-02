Kauplustel aitab ellu jääda moosikatse

Jaeäris on tänu internetikaubanduse arengule toimunud revolutsioon, mida enamik füüsiliste poodide kaupmehi pole veel kas osanud või julgenud oma huvides ära kasutada, kirjutab majandustarkvara looja Erply juht Kristjan Hiiemaa.

Kristjan Hiiemaa Foto: Erply

Kardinaalsetele muutustele juhtis juba 2006. aastal tähelepanu ajakirja Wired peatoimetaja Chris Anderson oma bestselleriks tõusnud raamatus “The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More”. Muu hulgas peatub ta seal ka kuulsal nn moosikatsel.