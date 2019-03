Loome silla Eesti ja hariduspagulaste vahele

Välismaal õppivad Eesti tudengid tuleb paremini siduda kodumaaga, et meie kultuuri saadikud välismaal kaotsi ei läheks ja tagasi tulles Eesti elu edendama sulanduksid. Praegu pole riigil ega ettevõtjatel ettekujutust, kes, kus, mida õpib ning mis oskustega Eesti noored üldse välismaal on, kirjutavad arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis Grete Helena Kütt (Pomona College), Marcus Lukas Kiisa (New York University) ja Kristjan Erik Liive (The University of Edinburgh).

Kristjan Erik Liive, Marcus Lukas Kiisa, Grete Helena Kütt Foto: erakogu

Välismaal õppimise suhtes kuuleb Eestis tihti negatiivset vastukaja, kus minejatele heidetakse ette Eestis olevate võimaluste alaväärtustamist ning tehakse ennatlikud järeldused jäädava lahkumise kohta. Selline negatiivne suhtumine näitab suuresti ühiskonna lihtsustatud arusaama välismaal õppimise põhjustest ning “lahkunud” noorte suhtest kodumaaga.