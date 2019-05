Egod on suurelt kokku põrganud

Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar Foto: Andres Haabu

Peaminister peab tegema otsuseid, sest kõige halvem variant on see, kui pall veereb sinna, kuhu tahab, leiab ettevõtja Kaido Somelar.

Selle valitsuse raskeim teema on säilitada kaine mõistus. Väga suurelt on esile tulnud egode kokkupõrked. Selline lähenemine on väga lühinägelik ja väiksele riigile väga haavatav. Kõik justkui ajavad oma. See on aga hetk, kus peaminister peab tegema otsuse pikemat pilti vaadates ja ainult riigi huvides.