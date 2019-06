Vaido Padumäe: raiskamispüha eel – ütle, kust ma rada teha tohin?

Jaanipäev toob liiga sageli kaasa ületarbimise ja raiskamise peo. Eesmärk ei peaks olema pelgalt söömine ja ostmine, vaid nutikalt söömine ja ostmine – on parem nii rahakotile kui tervisele, kirjutab Rimi Eesti tegevjuht Vaido Padumäe.

Vaido Padumäe Foto: Raul Mee

„Ütle, kust ma rada teha tohin…“ See vana tuntud jaanipäeva laul kostab tuleval nädalavahetusel kindlasti paljude lõkete ümber. Pole ka ime, tulemas on eestlaste aasta üks tähtsamaid pühi. Minu loo pealkiri on sedakorda sootuks kahemõtteline. Tahan rääkida rajast, mille meie eestlastena saame luua eeskujuks kõikidele teistele. Teiste all mõtlen ma suurelt. Mõtlen teisi riike, ettevõtjaid, kodanikke ja meie lapsi.