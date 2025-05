Tagasi 01.05.25, 15:53 Raadiohommikus: programmi veab Baltic Restaurants Estonia juht Äripäeva raadio reedene hommikuprogramm toob eetrisse külalissaatejuhi, kui mikrofoni taga võtab koha sisse parima juhi konkursi üks nominentidest.

Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode on tänavu nomineeritud parimaks juhiks.

Foto: Andras Kralla

Arto Aasaga räägib Lode riigiesindajate ja ettevõtjate vahelisest suhtlusest ning sellest, kas tehisaru võiks päästa Eesti majanduse.

Vseviovilt uurib Lode, kuidas kantsler oma meeskonda valib, kuidas suurendada ettevõtjates kindlust investeeringute tegemise vastu ja mida ta arvab kriitikast, et Eestis hirmutatakse liialt sõjaohuga.

Ärinädala võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp, Juhan Lang ja saatejuhi rollis Neeme Korv.

13.00‒14.00 “Kiired ja vihased”. Külas on esmakordne gasell ja hulgimüügifirma GKR Trade'i asutaja ja omanik Külas on esmakordne gasell ja hulgimüügifirma GKR Trade'i asutaja ja omanik Gert-Kristjan Rungi . GKR Trade'i edu alguseks on Rootsist pärit vitamiinijoogi Vitamin Welli maaletoomine ja eestlastele tutvustamine.

Gert-Kristjan Rungi lõi ettevõtte 19aastaselt praktiliselt üksinda. Saates räägime, kuidas ta nii noorelt end ostujuhtidele ja Vitamin Welli omanikele tõestas ning millised raskused teda sealjuures saatsid.

Lisaks, miks maandus GKR Trade alles sel aastal Gaselli TOPi, kui edu on ettevõtet saatnud juba rohkem aastaid. Samuti avab Rungi, miks ta tegevjuhi kohalt taandus, mis rolli ta ise nüüd ettevõttes kannab, millised on tema ettevõtlusalased tulevikuplaanid ja millist ambitsiooni näeb ta GKR Trade'i puhul.

Saadet juhib Julia Laidvee.

15.00‒16.00 “Terviseuudised”. Sel aastal kutsume külla tervisesuunajaid. Tutvustame Eesti tervishoiu tippjuhte, et arutada tervishoiu arenguid ja tulevikuväljakutseid.

Seekord on meil külas Kadri Mägi-Lehtsi , kes on ravimifirma Roche Eesti juht, coach ja koolitaja. Räägime temaga juhtimisest, tervishoiu arengutest ja isiklikest kogemustest. Samuti vastab ta eelmise saate külalise PERHi juhi Agris Peedu küsimusele ja esitab küsimuse järgmisele külalisele, kelleks on bariaatrilise kirurgia Eestisse tooja dr Ilmar Kaur.

Küsimusi esitab Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu, saate toimetas Violetta Riidas.

17.00‒18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Igal nädalal juhtub raudselt kolm asja, mille üle lihtsalt peab vaidlema. Aga miks teha seda ainult omakeskis, kui käepärast on Eesti mõjukaimad asjatundjad?

Indrek Lepik võtab iga töönädala lõpus ette kolm Äripäeva arvamusliidrit, et nendega läbi analüüsida ühiskonna kõige põletavamad teemad. Värsked külalised ja teemad selguvad juba õige pea.

