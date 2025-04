Kuidas valida oma ettevõttele internet, mis ei vea alt ka viie aasta pärast?

Internetiühenduse olulisust on raske üle hinnata – see on nüüdseks nagu enamiku ettevõtete selgroog. Ühenduse tõrkumine võib töö täiesti seisata ning tuua kaasa tuhandeid või isegi kümneid tuhandeid kahju. See mõjutab tööviljakust, küberturvalisust, kliendikogemust, töötajate rahulolu – ning võib hakata pärssima isegi ettevõtte arengut.

Seetõttu pole internetilahenduse valik pelgalt kuutasu ning maksimaalse üles- ja allalaadimiskiiruse küsimus. See on strateegiline valik, mis mõjutab äri konkurentsivõimet täna ja tulevikus. Olgu tegu väikese taluga ääremaal või rahvusvahelise idufirma kontoriga – sobiva lahenduse leidmiseks tasub oma vajadused läbi mõelda ning vaadata ka hinnalipiku taha.

Internetiteenuse pakkujate rohkus võib esmapilgul peavalu tekitada, aga tegelikult peaks turu mitmekesisus iga klienti rõõmustama. Tervislik konkurents sunnib teenusepakkujaid olema nutikamad, paindlikumad ja sisukamad.

See tähendab rohkem valikut, paremaid hindu, kõrgemat töökindlust ning uusi võimalusi, mis ei piirdu enam ammu lihtsalt “juhe seina ja internet töötab” tasemega. Näiteks soovitakse ka ärimajades teenusepakkujat valida, mitte lihtsalt kasutada sedasama, mida naabrid kasutavad.

NB! Elisa laiendab praegu oma kaasaegset kaablivõrku kiirelt uutesse ärimajadesse. Küsi Elisa internetiteenuse kohta oma ärimaja haldajalt või otse Elisalt.

Samuti pole mobiilne internet enam ammu mingi hädavariant, vaid usaldusväärne lahendus asukohast sõltumata. Ettevõtetele, kellel on vaja eriliselt kõrget töökindlust, on loodud Elisa iseseisev 5G ärilahendus, millega saab reserveerida osa 5G-võrgust ainult enda tarbeks. See tähendab, et teised sama piirkonna tarbijad sinu ettevõtte ühenduse kvaliteeti ei mõjuta. Tegemist on sisuliselt eravõrguga avalikus võrgus – lahendus, mida veel mõni aasta tagasi ei osatud ettegi kujutada.