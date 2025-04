Tagasi ST 30.04.25, 16:53 Tööstuslik energiasalvesti – kokkuhoid või hoopis tulu? Oleme kõik märganud, et elektriturg muutub üha enam ettearvamatuks. Hinnatipud, võrgutasude tõus ja elektrikatkestused on saanud igapäevase äririski ja mitte ainult erakordsete ilmastikunähtuste osaks. Eesti ettevõtted, kes otsustavad täna investeerida energiasalvestusse, ei räägi enam pelgalt kulude kokkuhoiust, vaid äristrateegiast, paindlikkusest ja uuest sissetulekuallikast.

Energiasalvestid lahendavad juba täna ettevõtete reaalseid probleeme.

Kui rääkida energiasalvestist , mõeldakse kohe millegi suure ja kalli peale. See on midagi, mis võib-olla tasub ära kunagi, aga mitte täna. Kui varem peeti salvestustehnoloogiat kalliks ja eksperimentaalseks, siis tänaseks on olukord kardinaalselt muutunud. Energiasalvestid on jõudnud massiturule, nende tasuvusaeg on lühenenud ja pakutavad võimalused on saanud osaks arenevast energiaturust.

Kui olete ettevõtte juht ja vaatate igakuist elektriarvet, siis teate, et ebastabiilsed hinnad on muutunud uueks normaalsuseks. Eriti karmiks läheb asi talvel, kui tiputarbimine surub hinna lakke. Näiteks 2023. aasta lõpus ulatus hind tiputundidel Põhjamaade börsil üle 400 €/MWh. Kui ettevõtte tootmismaht on stabiilne, aga elektri hind käitub nagu krüptovaluuta, on aeg mängureeglid ümber kirjutada.

Tööstuslik salvesti võimaldab elektrit salvestada siis, kui see on odav – öösiti, nädalavahetustel või oma päikesepargi tipuajal –, ja kasutada seda n-ö kallil ajal. Plastitootja Harjumaalt, kellel on 400 kW päikesepark ja 1 MWh salvesti, suutis esimese poole aasta jooksul vähendada elektrikulusid ja teenida seejuures 32 000 eurot. Nad ei vähendanud ainult arveid – nad hakkasid turul kaasa rääkima.

Tänase muutliku elektrihinna tingimustes võimaldab energiasalvesti vähendada ettevõtte energiakulu märgatavalt juba esimesel kasutusaastal. Tavapäraselt on investeeringu keskmine tasuvusaeg umbes 4 aastat, mis on võrreldav kiiresti tasuva tööstusinvesteeringuga.

Kui ettevõte kasutab EISi toetust, mis katab kuni 70% investeeringust, lüheneb tasuvusaeg kuni 2 aastani. Toetusega ei vähene mitte ainult omafinantseeringu vajadus, vaid paraneb ka projekti rahavoog ja ettevõtte energiabilansi stabiilsus juba alates süsteemi käivitamisest.

Lisaks avab energiasalvesti võimaluse osaleda sagedusturul, kus pakutakse võrgu tasakaalustamiseks kiiret reageerimisvõimet. Kui süsteem on õigesti seadistatud ja juhitud, võib sagedusturul osalemise tulu viia kogu investeeringu tasuvuse ühe aastani.

Veel hiljuti domineerisid seadmete turul valdavalt Hiina tootjad, kuid viimase aasta jooksul on paljud Euroopa tootjad oma hindasid korrigeerinud ja muutunud seeläbi konkurentsivõimeliseks ka Eesti turul. Ampere Plus OÜ tooteportfell pakub mõlemat: nii Euroopa kui ka Hiina päritolu seadmeid, võimaldades ettevõtetel valida kvaliteedi, garantii ja investeeringu tasuvusaja vahel vastavalt oma strateegilistele eelistustele.

Tähtis on, et lahendus oleks mitte ainult sobiv täna, vaid ka paindlik tulevikus. Sagedusturul osalemine, süsteemi laiendatavus ja hooldusvõimalused mängivad siin olulist rolli.

Energiakulu ja äririski juhtimine on strateegiline otsus

Euroopa energiapoliitika suund on üheselt selge: 2030. aastaks peavad kohalikud hajutatud energiasüsteemid olema energiavõrgus kesksel kohal. Saksamaa, Holland ja Austria investeerivad juba täna ulatuslikult energiasalvestitesse. Eesti ettevõtted, kes soovivad säilitada eksporditurgudel konkurentsivõimet ja tugevdada oma sõltumatust, peavad liikuma samas suunas. See ei ole enam küsimus „kas“, vaid „millal“.

Energiasalvesti kasutuselevõtt ei ole enam ainult tehnoloogiline uuendus – see on teadlik otsus, kuidas juhtida oma ettevõtte kulusid, maandada riske ja leida uusi tuluallikaid. Salvesti võimaldab ettevõttel võtta kontrolli oma energiakasutuse ja elektrikulude üle ajal, mil hinnakõikumine ja varustuskindluse risk on muutunud ärikeskkonna lahutamatuks osaks.

Need ettevõtted, kes investeerivad täna, loovad endale konkurentsieelise nii kulude juhtimises kui ka võimes kohaneda energiaturu muutustega. Need, kes viivitavad, peavad lähitulevikus leppima kõrgemate hindade ja väiksema paindlikkusega.

Küsimus ei ole enam selles, kas energiasalvesti tasub ära. Küsimus on selles, kui kiiresti ja millise strateegiaga teie ettevõte suudab sellest kasu lõigata.