Andres Viisemann: teise samba lammutajad on üks kummaline seltskond

Need, kes soovivad Eesti II samba lõhkuda, on üks kummaline, põhimõteteta teatraalne seltskond, kes enne kisab ja hiljem analüüsib, kui viimast üldse tehakse, kirjutab LHV pensionifondide juht Andres Viisemann ettevõtte finantsportaalis.

Andres Viisemann Foto: erakogu

Kõigepealt väitsid nad, et pensionifondid on nagu auklik ämber, kust raha välja voolab. Kui selgus, et fondides on rohkem raha, kui sinna on paigutatud, siis tulid nad lagedale uue väitega, et pensionifondides põleb raha ikkagi heleda leegiga, sest inflatsioon sööb selle ära. Kui neile näidati andmeid, et enamik fonde on inflatsiooni edestanud, hakati nõudma, et pensionifondid peaksid jõudma ette ka palgakasvust.