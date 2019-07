Sten Hankewitz: kuidas Eesti nii kalliks on läinud?

Kuidas on võimalik, et Eesti, mis mõne aasta eest oli tuntud kui võrdlemisi mõistliku hinnatasemega riik, on nüüd nii ebanormaalselt kalliks läinud, arutleb viis aastat Londonis ja kuus aastat USAs elanud ajakirjanik Sten Hankewitz.

Sten Hankewitz Foto: erakogu

Seda me teame ammu, et riided ja tehnika on Eestis kallid, sest suurte firmade ja kaupluste jaoks on Eesti perifeeria ja sinna on kallis asju transportida. Ja pealegi, kui Eesti inimene ikka on valmis 90 eurot Tommy Hilfigeri teksade eest maksma (mida USAs saab 30 dollariga), siis miks mitte nii palju ka küsida?