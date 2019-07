Eero Palm: edukas müük nõuab salakavalate lekete lappimist

Millised on kliendisuhtluse kitsaskohad, kuidas niisuguseid lekkeid süsteemi efektiivsuse huvides kindlaks teha ja välja juurida? Arendusfirma Trendline juht Eero Palm pakub näitliku mõtteharjutusena simulatsiooni jaekaubandusest.

Eero Palm. Foto: Erakogu

Kaubandusettevõtted on reeglina fikseerinud oma ärimudelist lähtuva ootuse kliendi- või müügisuhtlusele. Ja arusaadavalt on kliendisuhtluse kontseptsioon erinev lao tüüpi ehitusmaterjalide poes või elektroonikaketis. Igal oma standard. Küsimus on, kuivõrd efektiivselt suudate avastada olulised kitsaskohad.