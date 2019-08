Vastukaja: pseudolikvideerimine väldib vastutust

Värskelt Äripäevas kajastust leidnud võlgadega ettevõtte likvideerija kätte jõudmisega kerkib küsimus – kuidas on selline otsade vette laskmine, sest just nimelt sellega on tegemist, senimaani võimalik? Probleem on ju aastatepikkune, kirjutab mootorikütuse jaemüügiga tegeleva Port One OÜ juhatuse esimees Teet Järvekülg.

Teet Järvekülg. Foto: Erik Prozes / Postimees / Scanpix

Äripäev kirjeldas 31. juulil ilmunud artiklis, kuidas tanklakett Circle K nõuab kohtu kaudu omapärase nimega kaubaveofirma Metolong Putsoa pankrotti. Likvideerija Raul Pindi kätte liikunud ettevõte jäi kütusefirmale võlgu 110 054 eurot. Sama firmamatja kätte on viimasel ajal üle antud mitu kaubaveoteenusega tegelevat ettevõtet.