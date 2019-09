Heikki Mäki: kahjuks ebaõnnestub Eesti juba esimeses etapis

Eesti peab edu saavutamiseks näitama tihedas konkurentsis teiste riikidega, et investorid on siia oodatud, paraku seda näha ei ole, arvab Eesti Välisinvestorite Nõukogu (FICE) uus juhatuse esimees Heikki Mäki.

Heikki Mäki. Foto: Andras Kralla

Otsesed välisinvesteeringud omavad olulist rolli Eesti eduloos ning on vajalikud majanduse heale käekäigule. Eesti ühiskonna avatus ja valmisolek rakendada uusi elektroonilisi lahendusi on olnud Eesti kaubamärk, mis on tuntud rahvusvaheliselt. Ma tunnen muret selle üle, mida toob tulevik.