Eero Palm: kas standard piirab loomingulisust?

Müük ja teenindus on väga mängulised protsessid, kus on oma koht nii reeglitel kui ka loomingul, kirjutab arendusfirma Trendline juht Eero Palm.

Eero Palm. Foto: Erakogu

Kui öelda, et näiteks korvpalli mängimiseks pole vaja reegleid, kõlab see veidralt. Eriti auklik oleks öelda, et reegleid ei vaja tugevad tegijad. Kas tipud mängivad ilma reegliteta?