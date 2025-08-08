Tagasi 08.08.25, 09:23 Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret Sel nädalavahetusel toimuv Treski festival Setomaal on seni olnud miinuses, rääkis korraldaja Jalmar Vabarna Äripäeva raadios.

Äril on aidanud elus püsida vahepeal korraldatavad erasündmused, nagu suvepäevad. Aga Vabarna sõnul terendab sel aastal tõenäoliselt festivali esimene hea tulemus.

Tema sõnul võtabki nii suure festivali puhul kasumisse jõudmine aega kolm kuni viis aastat.

„Me tahame teha superkvaliteetselt. Meil on kõva line-up, mis tähendab, et artistid pole odavad. Tehnilised nõudmised on kõrged,“ selgitas ta.

Vabarna sõnul on tegu ökosüsteemiga, mille tasakaalustamiseks tuleb kaasata ka riiklikke kultuuritoetusi.

Intervjuus tuli juttu ka paljust muust: Vabarna värskest ülemsootska tiitlist, Trad.Attack!-i eesootavast loomepausist ning ka sellest, kuidas Vabarnal kõigiks tegemisteks võhma jagub.

