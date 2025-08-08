Tagasi ST 08.08.25, 14:58 Kuidas sobivad Sony uued kõrvaklapid koosolekuks või telefonikõneks ootamatus kohas? Sony WH-1000XM6 kõrvaklappide esimesest proovimisest oli selge, et lisaks tehnoloogiale on tehtud edusamm ka igapäevamugavuses. Pehme peavõru ja ümber kõrva istuvad padjad tekitavad mugavustunde, mis ei kao ka mitmetunnisel kandmisel. Heli on puhas, täpne ja dünaamiline. Aga tegelikult peitub nende kõrvaklappide võlu mürasummutuses, mis annab võimaluse keskenduda nii avatud planeeringuga kontoris, lennujaamasaginas kui ka lärmakas kohvikus.

Kerge, ent vastupidav disain tähendab, et kõrvaklappe tõesti ei märkagi peas – ei teki mingit survet ega väsimust. Muusikat kuulates tunned end justkui muusika sees, mitte lihtsalt selle kuulajana, sest muusika on selge ja tasakaalustatud kogu helispektri ulatuses. Ma ei ole mingi melomaan ega kuula sugugi igal vabal hetkel ainult muusikat, vaid kasutan kõrvaklappe ka veebikoosolekutel ning raadiosaadete ja videote kuulamisel. Palju on olukordi, kus tahaks keskenduda, aga ümbrus ei võimalda. Nende klappidega on see võimalik, sest heli- ja keskendumisruum liigub sinuga kaasa.

Tõhus mürasummutus – funktsioon, millest on raske loobuda

WH-1000XM6 klapid on varustatud 12 mikrofoni ja uue spetsiaalse protsessoriga, mis suudavad ümbritseva müra peaaegu täielikult kustutada. See tähendab, et saab keskenduda tööasjadesse ka kõige suuremas tänavamüras või rongisõidul. Eriti muljetavaldav on automaatne mürasummutusoptimeerija, mis kohandub keskkonnaga ise, vajamata selleks nuppudel klõpsimist või seadete muutmist. See tähendab, et m ikrofonid jälgivad reaalajas väliskeskkonda ning suurendavad või vähendavad mürasummutuse taset vastavalt keskkonnale. Müra kaob ja jätab alles vaikuse või heli, mida parasjagu kuulasid: veebikõne, podcast või muusika.

Ettevõtja või sagedase reisija jaoks muudab kahtlemata selline seade töö tegemise viisi. Lennureisid muutuvad vaiksemaks, telefonikõned ühistranspordis selgemaks ja igapäevane kontorirutiin rahulikumaks. Kõnede kvaliteet on omaette tase – AI-toega mikrofonid töötavad selleks, et kõnepartner kuuleks sind selgelt ka siis, kui asud suure müra keskel. See loob kindlustunde, et tööasjad saavad aetud igal pool ja igal hetkel.

Rakenduses saab klapid panna mugavalt ära tundma, millises keskkonnas ja kus täpselt viibitakse. Kui klapid tunnevad ära, et oled vaikselt kodus, avatakse ümbritseva heli režiim ning sel juhul on selgelt kuulda, mis kodus parasjagu toimub. Tänaval keset liiklust tunnetavad klapid mürataseme tõusu ning blokeerivad ebavajaliku müra, lastes siiski olulisemad helid läbi. Saab panna klappe ära tundma ka teatud aadresse ning sõltuvalt omaniku eelnevalt tehtud valikust näiteks lülitada seal mängima vastava muusika.

Nutikas lahendus on heli automaatne pausile jäämine, kui klapid peast võtta. Seda saab seadistada ka nii, et rääkima hakates aktiveeritub automaatselt läbikostvuse režiim. Ja mikrofoni saab vaid puudutusega vaigistada ning sisse lülitada – seda saab edukalt kasutada tava- ja veebikõnede ning rühmavestluste ajal.

Praktiline on võimalus liita kõrvaklappidega samal ajal kaks seadet Bluetoothi kaudu, näiteks sülearvuti ja nutitelefoni. Nii saab samaaegselt hoida ühendust kahe seadmega ning vajadusel hüpata koosolekult otse telefonikõnesse seadmeid vahetamata või seadistamata. Just see annabki klappidele ärikasutaja seisukohalt tugeva eelise: need ei ole ainult muusika kuulamiseks, vaid loovad ideaalse töökeskkonna.

30-tunnine aku ja ülikiire laadimine

Aku kestvus on piisavalt pikk, koguni 30 tundi koos kiire laadimise võimalusega. Kujutage ette, et vaid mõneminutiline laadimine annab mitu tundi kasutusaega. Klappe saab muide kasutada ka laadimise ajal - see päästab küll kõik ülikiired tööpäevad, sobides lisaks tiheda ajakavaga inimestele ka neile, kes ei taha tehnika peale liigselt aega viita.

Mõni väike nüanss veel. Kõrvaklappide pikendused käivad sisse-välja väga sujuvalt ning klappide hoobade sisekülgedel on eri värvidega tähistatud parem ja vasak pool. Klapid käivad mugavalt komplekstselt kokku ning nende karp on tugev ja kiirelt magnetiga avatav-suletav.

WH-1000XM6 on töövahend, mille juures on mõeldud nii heligurmaanidele kui ka töönarkomaanidele. Mürasummutavad kõrvaklapid on ideaalne lahendus kõigile kiires ja vahelduvas keskkonnas töötavatele inimestele, kes soovivad oma aega, tähelepanu ja närve paremini hoida, olgu tegemist ettevõtte juhi, advokaadi, loovspetsialisti või kaugtöötajaga.

