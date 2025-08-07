Nõukogu liige Hando Sutter: Tervisekassa probleem on palju suurem kui see üks õnnetu suvepäev

Probleemid tervishoiukuludega on suuremad kui üks õnnetu suvepäev, kuid valesid signaale ei tohi kokkuhoiu ajal ka anda, ütles Tervisekassa nõukogu liige Hando Sutter.
- Tervisekassa nõukogu liikme Hando Sutteri sõnul arutatakse homsel nõukogu koosolekul eeskätt puudujääki tervishoiukulude katmiseks ja tehakse selgeks olulised detailid asutuse suvepäevade kohta.
- Foto: Ken Mürk/ERR/Scanpix
Kui igal pool otsitakse efektiivsust ja mõistlikku käitumist, tuleb vaadata, et ei antaks valesid signaale, tõdes Sutter. Kuna emotsioone on olnud Tervisekassa suvepäevade kulutustega palju, katsub nõukogu homsel erakorralisel koosolekul tema sõnul selgeks saada, mis on tegelikult toimunud, ja siis saab asja sisuliselt arutada.
