Tõnu Palm: Eesti vajab investeeringuid pikaajalisse kasvu

Meie sügisene majandusülevaade näitab, et Eesti majanduskasv aeglustub järgmisel aastal allapoole 3 protsendi piiri ning käes on aeg pikaajalist kasvu toetavateks reformideks, kirjutab Luminori Eesti peaökonomist Tõnu Palm.

Tõnu Palm. Foto: Konstantin Sednev

Eesti majanduskasvu määrad on läbinud tipptaseme ning sellele järgneb juba mõõdukam areng, mis on ilmne aina rohkemates Euroopa riikides. Kaubandustõrgete taustal on käimas majanduskasvude sünkroniseeritud aeglustumine ja selle keskmes on tööstus.